2024.07.31 14:46

Глава МВД Литвы поручила провести служебную проверку по поводу неотправленных предупреждающих сообщений жителям

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Министр внутренних дел Агне Билотайте встретилась с директором Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Саулюсом Грейчюсом и распорядилась провести служебную проверку по поводу неотправленных жителям предупреждающих сообщений.

„Я оцениваю эту ситуацию принципиально, поэтому решила начать служебную проверку. Система оповещения населения должна функционировать безупречно, а все ответственные учреждения должны четко знать свои обязанности и функции. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации и сделать все, чтобы она не повторилась“, - сказала министр А. Билотайте.

В министерстве отмечают, что еще в прошлом году ответственным государственным учреждениям и службам было поручено установить четкий и единый алгоритм предупреждения и информирования населения, однако, по мнению министра, вышеуказанная ситуация показала недостаточное сотрудничество и вовлеченность ответственных учреждений.

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Delfi
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