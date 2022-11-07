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Министерство внутренних дел (МВД) Литвы подготовило поправки относительно легализации возможности разворачивать мигрантов на границе, в ближайшее время они должны быть рассмотрены правительством, подтвердила в понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте.
Глава МВД Литвы: подготовлены поправки, которые узаконят возможность разворачивать мигрантов
© ELTA / Marius Morkevičius

"МВД уже подготовило поправки к закону о (Государственной) границе и ее охране, которые легализуют решение не впускать мигрантов на границе в случае экстремальной ситуации или чрезвычайного положения. Очень надеюсь, что в скором времени эти поправки дойдут до правительства и позже будут обсуждаться в Сейме", - сказала Билотайте в ходе пресс-конференции на Виштитисской погранзаставе.

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Министр ранее подтвердила, что решение разворачивать мигрантов, подвергшееся критике со стороны некоторых неправительственных организаций, будет разрешено законом только в кризисных ситуациях: при экстремальной ситуации, чрезвычайном положении и в условиях военного положения.

На данный момент пограничники не пропускают мигрантов на основании решения министра.

Критики говорят, что действия Литвы по возвращению мигрантов в Беларусь можно считать выдворением, нарушающим международное право.

Управление по основным правам Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex раскритиковало Литву за коллективное выдворение пограничниками мигрантов. По его мнению, такая практика противоречит международному праву и Европейской конвенции о правах человека, а возможность подачи прошения о предоставлении убежища на официальном пограничном пункте на самом деле не работает.

Министр придерживается позиции, что международное право не предусматривает ситуации, при которой гибридная атака была бы осуществлена ​​под видом наплыва мигрантов, поэтому ее необходимо изменить.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов. Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

С 3 августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право разворачивать нелегальных мигрантов, из Беларуси в страну не пустили около 18,2 тыс. мигрантов. Некоторые иностранцы пытались попасть в Литву неоднократно.

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