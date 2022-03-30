Глава МВД Литвы отмечает новую тенденцию: нелегальные мигранты добираются в Беларусь через Россию

"Очевидно, что имеет место новая тенденция - мигранты добираются в Беларусь через Россию. Новые группы, которые фиксируются, прибыли именно через Россию", - сказала министр BNS в среду по телефону с пограничного пункта Кена.

"Нам следует быть готовыми и не расслабляться", - добавила она.

На вопрос, можно ли связывать возросшие потоки мигрантов с действиями России в Украине, министр ответила, что эти миграционные процессы могут быть преднамеренными.

"Я думаю, что тут можно оценивать по-разному. Похоже, что не так просто эти процессы возникают, видимо, можно тоже предположить, что это преднамеренные процессы", - сказала Билотайте.

По ее словам, увеличение потоков мигрантов может быть также связано и с потеплением.

В последние дни наблюдается рост числа мигрантов, пытающихся незаконно попасть в Литву из Беларуси. Ежедневно их разворачивают по несколько десятков - это в несколько раз больше, чем зимой.

В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. мигрантов.

Западные страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.