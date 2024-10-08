Глава МВД Литвы обсудит ситуацию с предотвращением воздушной контрабанды

Планируется, что границу министр посетит вместе с председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидасом Поцюсом, главой Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустамом Любаевым, заместителем председателя Службы регулирования связей Дарюсом Кулешюсом и представителями Литовской армии и Минобороны.

В ходе встречи также будут обсуждены меры, принимаемые ведомствами и учреждениями по устранению возможностей лиц, занимающихся незаконной деятельностью, получать контрабанду из Беларуси.