Глава МВД Литвы обсудит ситуацию с предотвращением воздушной контрабанды

Планируется, что границу министр посетит вместе с председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидасом Поцюсом, главой Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустамом Любаевым, заместителем председателя Службы регулирования связей Дарюсом Кулешюсом и представителями Литовской армии и Минобороны.
В ходе встречи также будут обсуждены меры, принимаемые ведомствами и учреждениями по устранению возможностей лиц, занимающихся незаконной деятельностью, получать контрабанду из Беларуси.
ELTA напоминает, что в Алитусе, на территории военного батальона, неделю назад был обнаружен метеозонд с прикрепленным к нему черным ящиком, в котором могли находиться контрабандные товары. Военная полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.
В минувшую среду армия сообщила, что такой же инцидент зафиксирован утром на военной территории Вильнюсского района. Еще один метеозонд был перехвачен пограничниками в Шальчининкском районе.
По словам главы СОГГ Р. Любаева, подобные нарушения границы наблюдаются с апреля. Только в сентябре зафиксировано 250 случаев перевозки контрабанды вышеупомянутыми метеозондами. Однако, подчеркивает он, у пограничников нет полномочий и необходимого оружия для уничтожения подобных объектов.