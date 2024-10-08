2024.10.08 09:32

Глава МВД Литвы обсудит ситуацию с предотвращением воздушной контрабанды

 
ru.DELFI.lt
ELTA

Во вторник министр внутренних дел Агне Билотайте посетит Друскининкскую пограничную заставу Варенского пограничного отряда, где с представителями ведомств обсудит вопросы предотвращения контрабанды, перевозимой по воздуху.

Планируется, что границу министр посетит вместе с председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидасом Поцюсом, главой Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустамом Любаевым, заместителем председателя Службы регулирования связей Дарюсом Кулешюсом и представителями Литовской армии и Минобороны.

В ходе встречи также будут обсуждены меры, принимаемые ведомствами и учреждениями по устранению возможностей лиц, занимающихся незаконной деятельностью, получать контрабанду из Беларуси.

ELTA напоминает, что в Алитусе, на территории военного батальона, неделю назад был обнаружен метеозонд с прикрепленным к нему черным ящиком, в котором могли находиться контрабандные товары. Военная полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.

В минувшую среду армия сообщила, что такой же инцидент зафиксирован утром на военной территории Вильнюсского района. Еще один метеозонд был перехвачен пограничниками в Шальчининкском районе.

По словам главы СОГГ Р. Любаева, подобные нарушения границы наблюдаются с апреля. Только в сентябре зафиксировано 250 случаев перевозки контрабанды вышеупомянутыми метеозондами. Однако, подчеркивает он, у пограничников нет полномочий и необходимого оружия для уничтожения подобных объектов.

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