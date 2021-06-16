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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями организации незаконного провоза людей из Беларуси, сообщило в среду министерство.
Глава МВД Литвы обратилась в Генпрокуратуру по поводу незаконного провоза людей из Беларуси
© DELFI / Andrius Ufartas

"Уже несколько недель границу незаконно пересекают прибывающие из третьих стран, мы видим признаки того, что это могут делать организованно. Мы не можем терпимо относиться к подобным вещам, поэтому обратились в Генпрокуратуру, чтобы было начато расследование", – отметила глава МВД.

По данным министерства, с начала этого года были задержаны 392 гражданина третьих стран, которые незаконно пересекли границу Литвы с Беларусью. С 1 по 16 июня этого года незаконно границу пересекли 204 мигранта.

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На участке границы с Беларусью усилена охрана, пограничникам помогает Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше. На этот участок границы также командированы пограничники из других подразделений, выделены дополнительные технические ресурсы. Полиция помогает в охране на Девянишской петле.

На этой неделе в Центре регистрации беженцев в Пабраде был оборудован палаточный городок для нелегальных мигрантов. Эту инфраструктуру предоставила армия Литвы. В нем 80 мест предназначено для изоляции по причине карантина, и еще 270- для расселения. Палаточный лагерь начал действовать на этой неделе.

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