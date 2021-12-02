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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что предложение Европейской комиссии (ЕК) о временном приостановлении некоторых правил в отношении просителей убежища показывает, что усилия Литвы, направленные на изменение миграционной политики Сообщества, приносят плоды.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Наши усилия, направленные на изменение миграционной политики Европейского союза (ЕС), дают первые плоды - ЕК прислушалась к нашим аргументам и предложила более гибкие процедуры предоставления убежища", – говорится в присланном в среду BNS комментарии Билотайте.

"Это действительно очень важно для стран-членов ЕС, у которых есть граница с Беларусью и которые сталкиваются с беспрецедентным наплывом мигрантов. Мы ожидаем дальнейшей работы с текстом предложения и надеемся, что решение Совета будет соответствовать вызовам, с которыми мы сталкиваемся", – добавила она.

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Министр напомнила, что министерство представило свои предложения ЕК еще в сентябре, а в октябре совместное обращение к комиссии поддержало более десяти министров ВД стран ЕС.

ЕК в среду предложила соседним с Беларусью Польше, Литве и Латвии продлить период регистрации новых прошений о предоставлении убежища с 10 дней до четырех недель и до четырех месяцев продлить срок принятия решений по таким прошениям.

Это делается в ответ на миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси.

В Литву в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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