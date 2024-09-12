Глава МВД Литвы о неотправленных сообщениях во время урагана: сделано все, чтобы подобные ситуации не повторились

„Поскольку расследования проводят определенные учреждения, я бы не хотела на них оказывать давление. Хочется, чтобы оценка была подробная. (...) Я инициировала расследование, чтобы посмотреть на весь процесс, но уже с самого начала было ясно, где есть те или иные проблемы. Было поручено немедленно их решить. Мы сделали все, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись „, - в четверг Žinių radijas сказала А. Билотайте.
„Совсем недавно был пример, когда жители Литвы, или, по крайней мере, некоторые из них, получили сообщения о пожарах на торфяниках, на территории Беларуси“, - сказала она.
По словам А. Билотайте, учреждениям, которые не проинформировали жителей о надвигающейся стихии, не хватило сотрудничества, а позже и ответственности за ошибку.
„Моя принципиальная позиция заключается в том, что лучше всегда вовремя предупреждать людей. Это обязанность, и ответственные учреждения должны это сделать“, - подчеркнула министр.