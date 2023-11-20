Глава МВД Литвы о наплыве мигрантов из России в Финляндию: в Литве мы не замечаем подобных тенденций

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр внутренних дел Агне Билотайте признает, что ее беспокоит поток мигрантов из России в Финляндию. Однако, по ее словам, на границе Литвы с Россией подобных тенденций не наблюдается.

"Мы следим за ситуацией в Литве, никаких изменений или новых тенденций не наблюдаем, но то, что происходит на финской границе, действительно вызывает тревогу", - заявила журналистам в понедельник А. Билотайте.

"Пока мы не наблюдаем таких процессов modus operandi на нашей границе, чтобы через КПП на границе с Российской Федерацией организовывались мигранты, просящие предоставить убежище", - обратила внимание министр.

Однако министр подчеркивает, что это инструментализированная акция кремлевского режима. По ее словам, аналогичные процессы наблюдаются и в Эстонии.

В субботу Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией.

В последнее время на границе с Россией Финляндия регистрирует все больше мигрантов без документов.

Хельсинки обвиняет российских чиновников в том, что они сознательно позволяют мигрантам пересекать финскую границу.

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