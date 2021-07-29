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Глава МВД Литвы Агне Билотайте 29 июля посетила заставы Службы охраны госграницы.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

В Друскининкай состоялась пресс-конференция, на которой министр сказала, что пока не хочет говорить, где будут размещать нелегальных мигрантов.

"Мы видим, что не надо подробно рассказывать об этих планах, есть заинтересованные лица, организующие хаос и беспорядки. Но хочу подчеркнуть, что все вопросы будут обсуждаться и согласовываться с общинами, будем искать компромиссы. Мы должны понять, что эти люди приходят, хотя мы их не ждем. И их где-то безопасно надо разместить, чтобы и наши жители были в безопасности. Наша главная задача – как можно скорее выслать их на родину", – сказала министр.

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По ее словам, часть нелегалов разместят в Руднинкай на полигоне, а позже – в модульных домиках в Медининкай.

"На самом деле больше не буду говорить о конкретных датах, других подробностях, мы видим, что эту информацию могут использовать против нас. (…) Там планируют поселить людей, поскольку там есть подходящие условия, велись переговоры с общиной и представителями местной власти", – заметила министр.

По словам Билотайте, при управлении кризисом приходится бороться на двух фронтах: с самой ситуацией и с противостоянием местных жителей. Поэтому министр просит понимания. Она сказала, что людей, распространяющих дезинформацию, ищет полиция.

Министр отметила, что при переселении мигрантов с застав в другие места власти сталкиваются "с неконструктивными, враждебными помехами".

"Их не дают переселить в безопасные места, где есть заборы, видеокамеры. Это можно расценивать как сознательная деструктивная деятельность. Это мешает работе пограничников", – продолжила она.

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