Глава МВД Литвы надеется на поддержку ЕС в укреплении границы с Россией

Как сообщили в министерстве, в письме А. Билотайте подчеркнула необходимость в неотложной модернизации и обновлении системы мониторинга границы с Россией. По подсчетам, на такую модернизацию потребуется почти 16 млн евро, а необходимое финансирование составляет 13,7 млн евро.

Министр также выразила надежду, что перечень резервов будет срочно пересмотрен и Литва сможет получить требуемый взнос от ЕС. Всего к 2030 г. потребность в средствах на обновление систем пограничного контроля составит 65 млн евро.