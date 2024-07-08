Глава МВД Литвы надеется на поддержку ЕС в укреплении границы с Россией

Как сообщили в министерстве, в письме А. Билотайте подчеркнула необходимость в неотложной модернизации и обновлении системы мониторинга границы с Россией. По подсчетам, на такую модернизацию потребуется почти 16 млн евро, а необходимое финансирование составляет 13,7 млн евро.
Министр также выразила надежду, что перечень резервов будет срочно пересмотрен и Литва сможет получить требуемый взнос от ЕС. Всего к 2030 г. потребность в средствах на обновление систем пограничного контроля составит 65 млн евро.
„На сегодняшний день повышение безопасности литовско-российской границы протяженностью 275 км является нашим приоритетом. Большая часть мониторинговой инфраструктуры требует обновления – чтобы держать нас в курсе ситуации на границе и обеспечивать безопасность внешних границ ЕС. Мы надеемся на дальнейшую поддержку со стороны Европейской Комиссии в решении этого важного вопроса“, – сказала министр А. Билотайте.
В октябре прошлого года Литве сообщили о поддержке ЕС в размере 9,3 млн евро, что позволило обновить системы пограничного мониторинга на всем участке границы с Беларусью.
С начала кризиса нелегальной миграции Европейская Комиссия выделила Литве около 100 млн евро на укрепление границы с Беларусью.