Глава МВД Литвы надеется, что странам Восточной Европы будет выделено финансирование ЕС на развитие гражданской обороны

Об этом А. Билотайте рассказала в пятницу на пресс-конференции, посвященной проходящему в Вильнюсе Форуму гражданской обороны. Министр отметила, что для стран Балтии и Восточной Европы, живущих рядом с агрессивными соседними государствами, темы гражданской обороны становятся еще более важными.
„Нам необходимо перейти от гражданской безопасности к гражданской обороне, потому что времена изменились, и мы должны адаптировать гражданскую безопасность к гибридным и военным угрозам. Да, это очень дорого, но нам нужно обсудить возможности объединения наших усилий и получения соответствующей поддержки со стороны Евросоюза“, - сказала А. Билотайте на пресс-конференции в Сейме.
Министр утверждала, что разговаривала с представителями Европейской комиссии (ЕК) о возможности выделения финансовой поддержки Евросоюза (ЕС) на разработку мер гражданской обороны восточноевропейским странам. По словам А. Билотайте, такая идея была оценена положительно. Правда, министр не уточнила, на какой объем финансирования мер гражданской обороны может рассчитывать Литва и другие страны.
„Если говорить о сумме на данный момент, то это первые шаги в этой области. Что касается отношения институтов Евросоюза, то это новое, потому что до сих пор в Евросоюзе обсуждалось, были приняты решения относительно других экстремальных ситуаций, например, относительно COVID-19“, - сказала А. Билотайте.
Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, принявший участие в пресс-конференции, заявил, что Латвия при расширении мер гражданской обороны иногда сталкивается с различными вызовами.
„Что касается системы укрытий, то это сложный вопрос, потому что очень сложно найти общее понимание ситуации с общественностью – будто мы начинаем с нуля. Так происходит и в Латвии, и в Эстонии“, - рассуждал Р. Козловскис.
Туули Райм, заместитель генерального секретаря Министерства внутренних дел Эстонии по спасению и кризисному регулированию, со своей стороны подчеркнула важность подготовки планов эвакуации.
„Мы говорили об эвакуации. Мы четко понимаем, что это будет происходить и в международном масштабе, поэтому мы должны понимать, что должны готовить планы эвакуации вместе с другими странами Балтии и государствами Северного региона. И мы начали это делать“, - сказала она на пресс-конференции.
Как указывает Министерство внутренних дел, министры и вице-министры десяти стран региона, представители самоуправлений, неправительственных организаций, бизнеса и науки, принявшие участие в Форуме гражданской обороны, обсудили пути укрепления гражданской обороны и повышения устойчивости. В повестке – вопросы систем оповещения населения, развития сети убежищ и массовой эвакуации жителей.
Министр предложила странам региона объединить усилия и совместно разработать региональные планы эвакуации и опробовать их в ходе совместных учений. По ее словам, к этому процессу необходимо привлечь общество, неправительственные организации, бизнес, международные организации и институты ЕС.
Министр А. Билотайте представила участникам форума результаты, достигнутые Литвой за последние годы.
Форум завершился совместным заявлением 10 стран региона. В нем подчеркивается важность усиления мер гражданской обороны, необходимость дальнейшего развития скоординированной европейской подготовки к кризисам, повышения устойчивости, включая информирования общества, а также обеспечения адекватного финансирования в этой области как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Также необходима оценка рисков на уровне ЕС, чтобы добиться лучшего и, что наиболее важно, единообразного восприятия угроз и обеспечения более эффективных мер гражданской обороны. Страны обязуются продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.