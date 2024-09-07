Глава МВД Литвы надеется, что странам Восточной Европы будет выделено финансирование ЕС на развитие гражданской обороны

Об этом А. Билотайте рассказала в пятницу на пресс-конференции, посвященной проходящему в Вильнюсе Форуму гражданской обороны. Министр отметила, что для стран Балтии и Восточной Европы, живущих рядом с агрессивными соседними государствами, темы гражданской обороны становятся еще более важными.

„Нам необходимо перейти от гражданской безопасности к гражданской обороне, потому что времена изменились, и мы должны адаптировать гражданскую безопасность к гибридным и военным угрозам. Да, это очень дорого, но нам нужно обсудить возможности объединения наших усилий и получения соответствующей поддержки со стороны Евросоюза“, - сказала А. Билотайте на пресс-конференции в Сейме.