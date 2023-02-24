На конференции министр А. Билотайте подчеркнула, что спустя год после Вильнюсской конференции эффективный контроль над внешними границами ЕС остается приоритетной темой для государств-членов, однако на фоне войны против Украины он приобретает иное значение.
"На состоявшейся год назад конференции мы говорили об эффективном контроле над границами в целях противостояния гибридной атаке со стороны режима Лукашенко. Сегодня, в годовщину войны против Украины, укрепление безопасности внешних границ ЕС приобретает еще большее значение. Мы переходим от пограничной охраны к обороне границ. Поэтому мы продолжим прилагать наши усилия как для получения финансирования от ЕС на инфраструктуру охраны границ, так и для реализации необходимых изменений в законодательстве ЕС. Потому что запоздалые решения на уровне ЕС подобны бомбе замедленного действия", — говорит министр внутренних дел.
Министр подчеркнула, что гибридная атака против Литвы, Латвии и Польши продолжается, а страны продолжают прилагать усилия по защите внешней границы ЕС.
На конференции министр представила достижения Литвы в усилении охраны внешней границы ЕС. По ее словам, этому послужил комплекс мер – человеческие ресурсы, современные системы наблюдения за границей, а также физический барьер. В текущем году, для повышения скорости реагирования пограничников на инциденты, на участке границы с Беларусью планируется проложить патрульную тропу, отмечается в пресс-релизе.
По словам министра А. Билотайте, необходимо ускорить адаптацию законодательства ЕС к текущей миграционной ситуации. Более года назад Европейская комиссия представила несколько важных законодательных предложений по контролю над границами и по инструментализации борьбы с миграцией. Однако, несмотря на общее согласие стран ЕС и Еврокомиссии о необходимости изменений, ни одно из представленных Комиссией законодательных предложений пока еще не стало частью права ЕС. Литва призывает принять поправки к Шенгенскому кодексу о границах, соглашению о единых стандартах охраны границ и позволить в исключительных случаях отклониться от законодательства ЕС.
На конференции также обсуждалась роль агентств ЕС в обеспечении защиты внешних границ и вопросы, касающиеся эффективного возвращения нелегальных мигрантов.
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