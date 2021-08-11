"В настоящее время мы видим две хорошо организованные акции - одна у Cейма, другие события, которые произошли в Рудининкай, это показывает, что все было организовано и скоординировано", - заявила она журналистам в среду ночью.
А. Билотайте назвала оба события антигосударственной деятельностью.
"Ситуация такая, что это гибридная атака, то, что мы видим. Эти процессы, что происходит в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов, когда происходят такие вызовы, такие несанкционированные инициативы, это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность, когда мы должны отозвать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов, это можно трактовать однозначно - как хорошо организованный процесс", - отметила министр.
Около 5 тысяч человек во вторник собрались у Cейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениями, которые будут распространяться на не имеющих иммунитета от коронавируса и отказывающихся от тестирования жителей Литвы.
После заседания Cейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.
В то же время на полигоне в Рудининкай в лагере нелегальных мигрантов начались беспорядки из-за условий проживания. Из лагеря самовольно ушли 20 человек.
Министр не назвала организаторов этих, по ее мнению, скоординированных акций.
Она отметила, что государство должно обеспечить слаженную работу Cейма.
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