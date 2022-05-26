"Наше решение такое, что мы не будем предлагать продлить это ограничение на передвижение - такое направление предусмотрено. Как будет выглядеть алгоритм процесса - сейчас это прорабатывается", - сказала министр журналистам в четверг.

По ее словам, передвижение мигрантов может быть ограничено до 18 месяцев - решения об этом принимаются каждые шесть месяцев.

Сейчас приближается 12-месячный срок, поэтому будет предложено не продлевать ограничение еще на полгода.

По словам министра, в результате большая часть нелегальных мигрантов не останется в Литве.

"Эти люди, скорее всего, поедут в страны, в которые планировали поехать, как только у них появится возможность покинуть места расселения. Это, вероятно, приведет к тому, что у нас большинства этих людей в Литве больше не будет", - сказала Билотайте.

По ее словам, в течение пяти лет будут предприниматься попытки отправить мигрантов без убежища, которые останутся в Литве, в страну их происхождения, но это может вызвать проблемы.

"Есть проблема с теми странами, с которыми нет консенсуса, и вернуть людей силой невозможно, здесь процесс застопорился", - сказала глава МВД.

По ее словам, одной из таких стран является Ирак, большинство граждан которого прибыли в Литву нелегально. По словам министра, переговорный процесс с Ираком осложняется тем, что в стране еще не сформировано правительство.

Как сказала Билотайте, было решено больше не ограничивать передвижение мигрантов, потому что Литва не может постоянно держать их взаперти.

Министр также признала, что одно из самых строгих правил обращения с мигрантами, желающими попасть в страну, предотвратило создание нового маршрута для мигрантов в Западную Европу.

"Мы не можем без конца и края держать этих людей. Эти меры дали результаты, и я думаю, что это были правильные решения Литвы", - сказала Билотайте.

В прошлом году в Литву из Беларуси нелегально прибыло почти 4,2 тыс. человек, в настоящее время в Литве остается около 2,7 тыс. человек, преимущественно в контролируемых пограничниками центрах - в Кибартай, Медининкай и Пабраде.

Некоторые из прибывших по собственному желанию возвращены в страны происхождения, часть сбежала.