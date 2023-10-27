Глава МВД Литвы Билотайте: Литва и 6 европейских стран договорились сотрудничать в борьбе с гибридными атаками

"Мы договорились, что очень важно действовать в региональном масштабе – как в охране самой внешней границы, так и в управлении миграцией. Мы должны не забывать и о гибридных угрозах. Акцентируя ситуацию с новыми гибридными угрозами, то есть угрозами критической инфраструктуре, информационными и кибератаками. И мы договорились, что должны действовать как один кулак, который будет координировать свои действия, который будет обмениваться информацией", - сказала А. Билотайте.