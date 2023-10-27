Глава МВД Литвы Билотайте: Литва и 6 европейских стран договорились сотрудничать в борьбе с гибридными атаками

"По итогам сегодняшней встречи семь стран подготовили совместное заявление, в котором мы обязуемся укреплять и углублять наше сотрудничество. Мы договорились по конкретным вопросам, прежде всего, перед лицом новых гибридных угроз провести консультации на политическом уровне, делать это максимально быстро и эффективно", - сказала министр на пресс-конференции, организованной в Министерстве внутренних дел (МВД).
"Также координировать свои действия при принятии решений относительно действий враждебных режимов, проводить тренировки и совместные учения служб стран, находить общие свободы взаимодействия, обеспечивая защиту нашей критической инфраструктуры. И повышать осведомленность и устойчивость нашего общества, заручиться поддержкой ЕС, чтобы мы могли продолжать повышать нашу устойчивость", - указала А. Билотайте.
В ходе встречи с министрами внутренних дел Латвии, Эстонии, Украины, Финляндии и заместителями министров Польши и Норвегии была достигнута договоренность делиться информацией об опыте информационных, кибернетических или гибридных атак.
"Мы договорились, что очень важно действовать в региональном масштабе – как в охране самой внешней границы, так и в управлении миграцией. Мы должны не забывать и о гибридных угрозах. Акцентируя ситуацию с новыми гибридными угрозами, то есть угрозами критической инфраструктуре, информационными и кибератаками. И мы договорились, что должны действовать как один кулак, который будет координировать свои действия, который будет обмениваться информацией", - сказала А. Билотайте.
По словам министра внутренних дел, все семь стран в настоящее время укрепляют гражданскую оборону, кризисное управление, критически важную инфраструктуру и защиту границ.