"Сегодня в разговоре с главой Frontex также обсуждалось, что нам действительно потребуется помощь в охране внешней границы Евросоюза. Для того чтобы усилить нашу готовность и иметь максимальное количество сотрудников. Чтобы избежать и контролировать возможные провокации или увеличение потока мигрантов, что может быть одним из сценариев", - заявила А. Билотайте журналистам в понедельник после посещения границы вместе с исполнительным директором Frontex Хансом Лейтенсом.

"Конечно, во время этого мероприятия у нас будет максимальная готовность сотрудников и служб Министерства внутренних дел. Но для еще лучшей подготовки нам потребуется помощь и Frontex, и наших солдат", - подчеркнула она.

Член правительства отметил, что в ходе съезда лидеров Альянса важно обеспечить надлежащее сотрудничество с Польшей и Латвией.

"Со своей стороны, что связано с охраной границ, мы относимся очень серьезно. В первую очередь мы начали переговоры с нашими соседями – по поводу защиты внутренних границ Евросоюза – с Польшей и Латвией. Мы обсудили помощь на уровне сотрудников", - сказала министр.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), в настоящее время в Литве продолжают свою миссию 24 сотрудника Frontex. В общей сложности во время кризиса нелегальной миграции литовским пограничникам помогали 722 представителя Frontex.

ELTA напоминает, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля этого года. Повестка саммита в Вильнюсе будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны Альянса и сдерживания, увеличении поддержки Украины.