"Думаю, что нам следует работать в этом направлении. Мы должны показать, аргументировать, почему это важно. Несмотря на это, пока решений нет, но мы уже приняли свои решения, и забор обязательно будет, он строится, работы ведутся", – сказала министр BNS в понедельник.

"Я сама своими глазами видела, как выглядит и сама стена, и концертина (колючая проволока - ред.). Это показывает, что в течение года у нас будет этот забор", – добавила она.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила лидерам европейских стран, что Брюссель не станет выделять деньги на строительство заграждений против мигрантов вдоль границ блока, в том числе и на границе с Беларусью.

Она заявила, что соблюдается устоявшаяся установка о том, что "не будут финансироваться колючая проволока и стены" на границе.

И все же председатель ЕК признала, что возросшая миграция через восточные границы стран Евросоюза (ЕС) является гибридной атакой, осуществляемой правительством Беларуси.

А. Билотайте сказала, что с Брюсселем "есть соглашение" об изменениях в миграционной политике, однако необходимо добиваться и финансирования строительства забора.

"Конечно, мы услышали позицию, что есть сомнения относительно физического барьера, но следует подчеркнуть, что Литва приняла решение и уже строит физический барьер, и будет это делать. Думаю, что мы и в дальнейшем будем последовательно работать над тем, чтобы забор был закреплен как одно из таких важных средств, и будем добиваться его финансирования",– добавила она.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов. Со 2 августа, когда стала применяться политика разворота, в страну не пропущено несколько большее число иностранцев.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи в Литве объявлена экстремальная ситуация.