"Информационная кампания "Мы команда – у нас есть план" уже состоялась, и сейчас мы видим ее результаты. Ее целью было охватить как можно больше жителей Литвы, в той или иной форме было охвачено около 2 млн. жителей", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции, организованной Министерством внутренних дел в среду.

"Что касается нашего сайта lt72.lt, то его посещаемость увеличилась в 7 раз, что свидетельствует о большом интересе и, видимо, об эффективности самой кампании", - добавила она.

Однако министр подчеркнула, что внимание к информированию общественности должно быть постоянным. Поэтому, по ее словам, было подписано соглашение о сотрудничестве в сферах гражданской обороны, укрепления местного самоуправления и регионального развития.

"Наша цель – охватить все группы общества. И сегодня наше сотрудничество, которое подписывается этим соглашением, именно об этом. Мы видим, что нужно уделять больше внимания людям, проживающим в регионах", - сказала А. Билотайте.

"А как достучаться до этой аудитории, как достучаться до этих людей, которые живут в регионах, лучший инструмент – это помощь сообществ, которые делают большую работу, действительно играют огромную роль и действительно могут помочь нам в доведении сообщения до человека, проживающего в том или ином городе, или сельской местности", - подчеркнула она.