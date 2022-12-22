"Проанализировав ситуацию и разведданные, а также оценив все инвестиции в охрану государственной границы и относительно сократившиеся потоки нелегальной миграции в связи с погодными условиями, а также в связи с размещением 200 оставшихся нелегальных мигрантов в центрах и передислокацией сотрудников СОГГ, было принято решение выбрать более гибкий способ подключения армии. Изменить физическое дежурство военных на литовско-белорусской границе на реагирование на пограничные инциденты в установленные сроки", - сказала министр на заседании Сейма.
"Мы временно решили применять эту форму реагирования вместо физического присутствия, но, хочу подчеркнуть, в случае изменения ситуации на государственной границе, возникновения угроз и резкого увеличения потока нелегальных мигрантов, мы незамедлительно вернемся к физическому дежурству военнослужащих. В настоящее время каких-либо указаний от компетентных органов относительно увеличения угроз не поступало", - сказала министр.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ситуация в литовских больницах катастрофическая, в Вильнюсе, возможно, отменят плановые операции
Литовские больницы штурмуют получившие травмы люди, а...
Эфир Delfi: конец забастовки, Зеленский в Конгрессе, интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом
Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом...
Опрос: симпатии избирателей на стороне социал-демократов и консерваторов
В декабрьском партийном рейтинге в Литве серьезных...
Депутат шокирован рекламой аптечной сети: представитель сети объяснила значение
Депутат парламентского Комитета по вопросам...