"Проанализировав ситуацию и разведданные, а также оценив все инвестиции в охрану государственной границы и относительно сократившиеся потоки нелегальной миграции в связи с погодными условиями, а также в связи с размещением 200 оставшихся нелегальных мигрантов в центрах и передислокацией сотрудников СОГГ, было принято решение выбрать более гибкий способ подключения армии. Изменить физическое дежурство военных на литовско-белорусской границе на реагирование на пограничные инциденты в установленные сроки", - сказала министр на заседании Сейма.

"Мы временно решили применять эту форму реагирования вместо физического присутствия, но, хочу подчеркнуть, в случае изменения ситуации на государственной границе, возникновения угроз и резкого увеличения потока нелегальных мигрантов, мы незамедлительно вернемся к физическому дежурству военнослужащих. В настоящее время каких-либо указаний от компетентных органов относительно увеличения угроз не поступало", - сказала министр.