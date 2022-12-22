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Министр внутренних дел Агне Билотайте не исключает, что, если ситуация с безопасностью на литовско-белорусской границе изменится, то последует возвращение к физическому дежурству военных на границе. Однако, отмечает министр, в настоящее время компетентные органы не сообщают о признаках повышения угрозы.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© ELTA / Dainius Labutis

"Проанализировав ситуацию и разведданные, а также оценив все инвестиции в охрану государственной границы и относительно сократившиеся потоки нелегальной миграции в связи с погодными условиями, а также в связи с размещением 200 оставшихся нелегальных мигрантов в центрах и передислокацией сотрудников СОГГ, было принято решение выбрать более гибкий способ подключения армии. Изменить физическое дежурство военных на литовско-белорусской границе на реагирование на пограничные инциденты в установленные сроки", - сказала министр на заседании Сейма.

"Мы временно решили применять эту форму реагирования вместо физического присутствия, но, хочу подчеркнуть, в случае изменения ситуации на государственной границе, возникновения угроз и резкого увеличения потока нелегальных мигрантов, мы незамедлительно вернемся к физическому дежурству военнослужащих. В настоящее время каких-либо указаний от компетентных органов относительно увеличения угроз не поступало", - сказала министр.

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