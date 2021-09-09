"Мы видим очевидную попытку открыть новый путь нелегальной миграции, манипулируя событиями в Афганистане. Для всех пытающихся незаконно пересечь границу лиц действует одно и то же правило – подавать прошения о предоставлении убежища на пункте пограничного контроля", – приведены слова министра в сообщении Министерства внутренних дел (МВД).

По ее словам, Литва готова помочь гражданам Афганистана, если они прибудут законным путем.

"Однако мы никому не позволим злоупотреблять нашей системой убежища и превратить Литву в проходной двор нелегальной миграции", – сказала А. Билотайте.

В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил временные меры защиты по делу пяти граждан Афганистана против Литвы, временно не разрешив их высылать из страны.

В сообщении указано, что афганцы прибыли в Беларусь в августе этого года. ЕСПЧ было сообщено, что мигранты несколько раз не могли попасть в Литву, были возвращены в Беларусь и застряли на границе, а с 5 сентября скрываются на территории Литвы.

Мигранты утверждают, что сбежали от преследований перенявшего контроль в Афганистане талибского режима.

Однако Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что упомянутые ЕСПЧ мигранты из Афганистана в четверг подошли к границе Литвы из Беларуси, но их не впустили.

Однако Р. Любаевас подчеркнул, что Литву не обязали их впускать, а лишь не высылать, если они уже находятся на территории страны, поэтому мигрантам не позволили войти в Литву.