"Азовский полк сообщает, что Россия применила в Мариуполе против украинских военных и мирных жителей ядовитое вещество неясного происхождения", – писал министр в фейсбуке.
По его словам, вещество распылили с помощью беспилотного самолета, жертвы задыхались и испытывали вестибулярное расстройство.
"Информация уточняется, однако это может быть первый случай применения Россией химического оружия в Украине", – сказал Анушаускас.
По словам министра, как и прогнозировали, Россия будет использовать все возможные средства, чтобы добиться любых локальных побед.
В Мариуполе проходили ожесточенные бои с того дня как Кремль напал на Украину 24 февраля. Город практически превращен в руины.
Подозревают, что в городе погибли тысячи мирных жителей.
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