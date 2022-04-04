Глава МО Литвы: у российских мощностей в Восточной Украине есть потенциал к удваиванию

После встречи Анушаускас сказал журналистам, что события в Буче, наверняка, заставят международные организации действовать активнее.

"Если смотреть с точки зрения международных организаций, я думаю, что и ООН, и Красный крест и другие организации, следящие за ситуацией в Украине, будут реагировать активнее. Прокуроры Гаагского трибунала уже сейчас могут начать расследование, не ждать официального обращения украинских властей, хотя они уже есть", – сказал министр.

Это, по его словам, может быть как сербский вариант. Анушаускас также заметил, что российских сил в Восточной Украине может быть намного больше.

"У российских мощностей в Восточной Украине есть потенциал к удваиванию. Россия отвела силы от Киева, Чернигова, Сумов, поэтому может укрепить направление в Восточной Украине – все мощности там могут удвоится", – заметил министр.

По его словам, российские силы не ограничиваются Донецкой и Луганской областями.

"У России как не было, так и не будет мощностей для развития масштабных нападений во всех направлениях, поскольку ее потери значительны. Потерять треть мощностей, стянутых против Украины, это значит потерять очень много", – заметил Анушаускас.