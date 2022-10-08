Глава МО Германии: мы должны оценить угрозы Германии в адрес Литвы и быть готовы к реагированию

"Мы услышали угрозы России в адрес Литвы, которая осуществляет санкции Европы на границе с Калининградской областью. Это не первые подобные угрозы, мы должны оценить их и быть в состоянии готовности", – сказала Ламбрехт во время визита в Руклу.

Министр имела в виду ужесточение российской риторики в отношении Литвы, когда она начала ограничивать транзит товаров, попавших под санкции из-за вторжения России в Украину, в Калининградскую область. По ее словам, российские власти ведут себя бесцеремонно, поэтому надо продолжать работать над укреплением безопасности.

"Жестокая война в Украине переходит на новый уровень жестокости и бесцеремонности. С помощью незаконных и недемократических псевдореферендумов Путин пытается создать факты. Угрозы России ядерным оружием показывает, что власти РФ действуют бесцеремонно", – сказала Ламбрехт.

"Факт, что мы будем предоставлять помощь Украине и в такой ситуации и именно в такой ситуации, вместе с нашими друзьями в НАТО и Евросоюзе", – сказала министр обороны Германии.

На прошлой неделе Ламбрехт посетила Украину и обещала министру обороны этой страны "значительную дальнейшую помощь оружием".

"Факт в том, что мы, НАТО, должны прилагать больше усилий на благо нашей общей безопасности, поскольку мы не знаем, как далеко зайдет мания величия Путина", – сказала она.