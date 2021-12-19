"Мы должны ясно сказать России, что у нее нет никакого права указывать партнерам НАТО, как им должно поступать. Об этом даже говорить не стоит", – сказала в Рукле (Йонавский район) Ламбрехт.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что нельзя позволять России "чертить новые красные линии".

"Нельзя делить Европу на сферы безопасности, нельзя запрещать странам выбирать ориентацию безопасности", – сказал он.

оссийский МИД России в пятницу опубликовал проект соглашений с США и странами НАТО об обеспечении безопасности России и стран-членов альянса. Ключевая мысль — юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины.

Из сообщения, которое опубликовано на сайте министерства, следует, что проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид два дня назад, когда она была в Москве.

В среду, как следует из нового сообщения российского дипломатического ведомства, помощнику госсекретаря США был передан проект соглашений с Вашингтоном и странами НАТО аналогичного содержания.

В проекте прямо сказано, что страны НАТО "принимают обязательства", исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Это шестая статья документа.

Кроме того, государства-члены НАТО должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, говорится в седьмой статье.

В четвертой статье проекта соглашения с НАТО сказано, что Москва и страны, которые были членами альянса по состоянию на 27 мая 1997 года, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории других государств Европы "в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года".

"Такие требования неприемлемы, если мы думаем о безопасности наших стран", – сказал Анушаускас.

Ламбрехт сказала, что представители стран НАТО обсудят требования России на следующей неделе.

В Рукле Ламбрехт встретилась с немецкими военными, которые служат в Литве. Они командуют размещенном в Литве в 2017 г. международным батальоном НАТО. Сейчас в батальоне служат 1100 военных, половина из них - немецкие военные.

"Это демонстрирует твердое обязательство Германии в обеспечении безопасности нашего региона", – сказал Анушаускас.

Ламбрехт сказала, что сознательно выбрала Литву в качестве места своего первого зарубежного визита, чтобы "поддержать наших союзников и послать сигнал единства".

"Мы твердо стоим на стороне наших союзников и друзей, и мы продолжим отличное сотрудничество между нашими военными силами", – сказала министр.

Она сказала, что прекрасно понимает опасения в связи с безопасностью в регионе.

Анушаускас сказал, что Россия в Калининградской области сейчас дислоцировала свои силы, которые по численности в "десять раз превышают" международный батальон в Рукле.

"В данной ситуации требования России, ослабляющие безопасность в наших странах, просто невозможны. Их невозможно осуществить, я думаю, что их должны отклонить", – сказал глава МО Литвы.