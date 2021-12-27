"Все обучение и воспитание вернулись бы в удаленный режим, было бы ограничено передвижение, возможно даже между муниципалитетами. Но, будем надеяться, это не потребуется. Пока нам недостает информации о том, как в итоге будет вести себя новый вариант вируса", – сказал Дулькис в понедельник в интервью литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.
При этом, по словам министра, пока ситуация в больницах остается стабильной, однако растущие показатели в других странах и распространение нового штамма "вызывают определенное беспокойство".
"Мы внимательно следим за этим, но на сегодняшний день, мы вернулись после праздников и система здравоохранения стабильна", – сказал Дулькис.
BNS напоминает, что правительство решило ввести строгие ограничения в том случае, если заполненность реанимационных отделений достигнет 240 мест.
По данным Департамента статистики, сейчас в больницах от COVID-19 лечится 1161 пациент, 110 из них – в реанимацииe.
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