"В ЕС нет ни одного государства, которое было бы сейчас довольно и говорило, что нас устраивают такие графики поставок вакцин и такие количества. Ожидания у всех больше", - сказал А. Дулькис журналистам во вторник.
Во вторник министр обсудил вопросы вакцинации и другие связанные с коронавирусом темы с президентом Гитанасом Науседой.
По словам А. Дулькиса, вопросы о поставках вакцины нужно адресовать Еврокомиссии (ЕК), ответственной за координирование поставок вакцины между государствами ЕС.
В Литву пока поступили три партии вакцины, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer, в общей сложности - несколько десятков тысяч доз.
Во вторник министр сказал радио LRT, что сейчас известно, что в течение трех ближайших месяцев еженедельно Литва будет получать регулярные партии вакцины.
Вакцина BioNTech и Pfizer - первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Какими будут первые послабления карантинного режима в Литве: перемены возможны к весне (28)
Во вторник в Литве сообщили о 1510 новых случаях...
Весть из президентского дворца: возможно, пик заболеваемости коронавирусом в Литве уже пройден (5)
"Есть обнадеживающие вести о том, что пик пандемии у нас...
В Литве выявлено 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек (12)
В Литве за минувшие сутки диагностированы 2717 новых...
Возможность получения больше вакцины – в руках частников, но у них пока связаны руки (39)
В Литву уже доставлены первые партии вакцины от...
Заболевшая коронавирусом парикмахер лишилась пособия в 257 евро (4)
Заболевшая коронавирусом парикмахер вовремя не...