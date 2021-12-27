Глава Минздрава: при необходимости введения карантина он будет длиться 3 недели

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Если эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшится и по этой причине придется ввести карантин, то он будет длиться три недели, было бы введено удаленное обучение, ограничения на передвижения, заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
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Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Tomas Vinickas

"Все обучение и воспитание вернулись бы в удаленный режим, было бы ограничено передвижение, возможно даже между муниципалитетами. Но, будем надеяться, это не потребуется. Пока нам недостает информации о том, как в итоге будет вести себя новый вариант вируса", – сказал Дулькис в понедельник в интервью литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

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При этом, по словам министра, пока ситуация в больницах остается стабильной, однако растущие показатели в других странах и распространение нового штамма "вызывают определенное беспокойство".

"Мы внимательно следим за этим, но на сегодняшний день, мы вернулись после праздников и система здравоохранения стабильна", – сказал Дулькис.

BNS напоминает, что правительство решило ввести строгие ограничения в том случае, если заполненность реанимационных отделений достигнет 240 мест.

По данным Департамента статистики, сейчас в больницах от COVID-19 лечится 1161 пациент, 110 из них – в реанимацииe.

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