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Литва - не единственная страна, обсуждающая возможность введения обязательной вакцинации для работников отдельных секторов, об этом говорят во многих странах Евросоюза, сказал глава Минздрава Арунас Дулькис.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Andrius Ufartas

"Об этом говорим не только мы, уже почти в 2/3 стран ЕС сейчас проходит или будет проходить дискуссия на эту тему, я думаю, ничего плохого нет в том, что у нас будет проект, мы его обсудим, оценим все замечания, мнения", – сказал в пятницу министр.

Он подтвердил, что проект об обязательной вакцинации сейчас находится в стадии согласования, в пятницу или в понедельник его зарегистрируют в базе правовых актов, потом его обсудит правительство.

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о словам министра, согласно проекту, обязательно должны прививаться работники сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, а также военные и госслужащие.

"Никто не говорит о всеобщей вакцинации населения, говорят о вакцинации людей в определенных сферах, которые работают с людьми из групп риска, это система образования, здравоохранения, социальная сфера- опека, уход. Есть предложение вакцинировать военных, госслужащих", – сказал министр.

На вопрос, будут ли увольнять тех, кто не согласиться с вакцинацией, Дулькис сказал, что "детали и прочие моменты еще обсуждаются", он не хочет пока ничего говорить, чтобы "не внести хаос".

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