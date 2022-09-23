Глава Минздрава Литвы заявил, что пандемия коронавируса в стране преодолена

aA
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис заявил в пятницу, что "с медицинской точки зрения" пандемия коронавируса преодолена.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© SAM nuotr.

"С медицинской точки зрения пандемия уже преодолена. Человечество имеет вакцины, мы знаем, что надо делать, у нас есть программы тестирования, мы полностью обеспечены вакцинами, наука ответила практически на все вопросы, которые нам нужны", - сказал министр журналистам.

По его словам, проблема только в том, что среди тяжелобольных в больницах в основном непривитые люди.

"Когда мы говорим о политическом аспекте окончания пандемии, мы видим, что не только в Литве, но и во многих странах Европейского Союза (ЕС) правительствам и министерствам больше не нужно принимать какие-то специализированные решения, не нужно планировать карантины, закрытия", - сказал Дулькис.

Статьи по теме:
Глава Минздрава Литвы не спешит объявлять об окончании пандемии: затишье может быть обманчивым
Коронавирус в Литве: 1173 новых случая и 3 смерти

По словам министра, необходимо бороться с последствиями пандемии коронавируса, связанными с долгосрочным психологическим самочувствием после длительного ковида.

Аналогично высказался по этому поводу и президент США Джо Байден, который недавно заявил, что пандемия в его стране закончилась.

Между тем, Еврокомиссар Стелла Кириакидес, ответственная за здоровье и безопасность пищевых продуктов, которая также участвовала в пресс-конференции с Дулькисом, заявила, что страны Сообщества должны готовиться к зиме.

"От меня вы никогда не слышали, что пандемия закончилась. Я могу подтвердить, что в последние недели число установленных случаев снижается, но, как я уже упоминала ранее, мы не должны терять бдительность", - сказала член ЕК.

По ее словам, лучшей защитой является вакцинация как первичными, так и адаптированными вакцинами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Литовцы быстро восстанавливают объекты в Киеве: восстановлен торговый центр, работает новый магазин

За четыре месяца восстановлена большая часть...

На "референдумы" на Донбасс едет десант "наблюдателей" из Литвы: это расценивают как предательство

Председатель Международного форума добрососедства,...

Торговые сети об изменениях на прилавках: кое-что не производят, беспокойство вызывает одна фабрика

В Литве значительно выросли цены на электроэнергию,...

Глава Минздрава Литвы заявил, что пандемия коронавируса в стране преодолена

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис заявил...

Эфир Delfi — итоги недели с европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...