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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в знак протеста покинул зал на встрече Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Стамбуле, когда Россия попросила слово, которое не планировалось.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Вчера были выступления министров. Я покинул зал в знак солидарности с Украиной, когда слова попросила Россия", - сказал Дулькис в пятницу BNS.

По его словам, представители других стран из зала не ушли.

Как сказал Дулькис, выступления замминистра здравоохранения России не было в повестке дня встречи.

16-19 марта в Стамбуле проходит встреча Европейского регионального бюро ВОЗ на тему здоровья мигрантов.

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И все же, по словам министра, на ней больше всего говорилось о войне России в Украине.

"Практически мероприятие было только об Украине. Во всяком случае европейские страны говорили исключительно об Украине", - сказал глава Минздрава Литвы.

Россия вторглась в Украину в конце февраля.

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