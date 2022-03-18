"Вчера были выступления министров. Я покинул зал в знак солидарности с Украиной, когда слова попросила Россия", - сказал Дулькис в пятницу BNS.

По его словам, представители других стран из зала не ушли.

Как сказал Дулькис, выступления замминистра здравоохранения России не было в повестке дня встречи.

16-19 марта в Стамбуле проходит встреча Европейского регионального бюро ВОЗ на тему здоровья мигрантов.

И все же, по словам министра, на ней больше всего говорилось о войне России в Украине.

"Практически мероприятие было только об Украине. Во всяком случае европейские страны говорили исключительно об Украине", - сказал глава Минздрава Литвы.

Россия вторглась в Украину в конце февраля.