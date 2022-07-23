Глава Минздрава Литвы: остаток вакцин от COVID-19 на складах — это плата за то, чтобы быть одними из первых

"Сейчас мы платим эту цену за то, что стали одними из первых на этой планете, кто начал вакцинацию", — сказал министр BNS на этой неделе.

"Тогда никто не знал, сколько их понадобится. Нам нужно было зарезервировать много разных вакцин, было непонятно, какая будет первой, какая второй, как они будут поставляться", — добавил он.

Всего в Литву было доставлено почти 8,34 миллиона доз вакцины, из которых около 2,74 миллиона в настоящее время не используются.

По данным Министерства здравоохранения (Минздрав), примерно 88 000 доз были утилизированы после истечения срока годности. В конце октября прогнозируется истечение срока годности еще 700 000 доз вакцины.

Как сказала BNS канцлер Минздрава Юргита Гребенковене, есть риск, что в долгосрочной перспективе это число еще больше вырастает, потому что после утверждения модифицированных вакцин осенью люди больше не захотят укреплять свои иммунитет старыми.

"Этот риск реален. Единственный способ избежать их утилизации — передать их в дар другим странам", — сказала она.

Однако, по словам канцлера, это очень сложный процесс, как в международном, так и в двустороннем формате, потому что "предложение превышает спрос, во всех странах есть профицит".

По словам канцлера, в настоящее время страны и Европейская комиссия ведут переговоры с производителями, чтобы поставки будущих доз вакцин были продлены по времени.

"По сути, это финишная прямая, когда мы заключаем договоры по вакцинам. (...) Мы сможем отсрочить поставки вакцины, организовать их через более короткие или длинные промежутки времени", - сказала представитель Минздрава.