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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис напоминает, что в связи с увеличением числа случаев заражения COVID-19 ограничения и превентивные меры по защите от коронавируса будут рассматриваться в том случае, если число занятых реанимационных коек будет приближаться к 240. Однако министр обращает внимание, что, по данным на среду, таких пациентов было всего два.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Karolina Pansevič

"Остается напомнить, что 240 пациентов в отделе реанимации и интенсивной терапии – это критическая цифра для литовской системы здравоохранения. Данные на это утро я еще не успел посмотреть, но вчера было два таких пациента", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказал А. Дулькис.

На вопрос о процессах секвенирования, министр отметил, что пока количество тестовых образцов еще не достигло предела для автоматического запуска процессов секвенирования. Однако, по словам А. Дулькиса, если заболеваемость продолжит расти, в середине августа можно ожидать возобновления процессов.

С другой стороны, министр успокаивает, что зарубежная практика свидетельствует о том, что новый тип штамма омикрон не вызывает более тяжелой формы заболевания, поэтому нагрузки на больницы после роста заболеваемости не было.

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