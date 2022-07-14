"Остается напомнить, что 240 пациентов в отделе реанимации и интенсивной терапии – это критическая цифра для литовской системы здравоохранения. Данные на это утро я еще не успел посмотреть, но вчера было два таких пациента", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказал А. Дулькис.
На вопрос о процессах секвенирования, министр отметил, что пока количество тестовых образцов еще не достигло предела для автоматического запуска процессов секвенирования. Однако, по словам А. Дулькиса, если заболеваемость продолжит расти, в середине августа можно ожидать возобновления процессов.
С другой стороны, министр успокаивает, что зарубежная практика свидетельствует о том, что новый тип штамма омикрон не вызывает более тяжелой формы заболевания, поэтому нагрузки на больницы после роста заболеваемости не было.
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