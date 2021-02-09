По его словам, тему масок обсудят с экспертами. "Мнения разные. По действующему плану, пока на улице можно будет ходить без масок только при сценарии A – когда будет меньше 25 случаев заболевания на 100 000 жителей за 14 дней", – сказал Дулькис.
Основной аргумент в пользу маски - это достаточно надежное и дешевое средство защиты.
"Соотношение цены и качества хорошее, но мы будем все интенсивнее обсуждать это. Я не исключаю, что по мере изменения динамики, могут вернуться дискуссии о конкретных средствах", – сказал министр, заметив, что пока особых перемен не будет.
"Самое свежее решение – маски должны остаться до сценария A", – прибавил он.
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