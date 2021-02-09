aA
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что пока не будут отменять обязательное ношение масок. Однако он не исключает возможности, что в ближайшие недели к этой теме будут возвращаться по мере улучшения эпидемиологической ситуации.
Karantinas
Karantinas
© Shutterstock

По его словам, тему масок обсудят с экспертами. "Мнения разные. По действующему плану, пока на улице можно будет ходить без масок только при сценарии A – когда будет меньше 25 случаев заболевания на 100 000 жителей за 14 дней", – сказал Дулькис.

Основной аргумент в пользу маски - это достаточно надежное и дешевое средство защиты.

Статьи по теме:
Литва будет решать вопрос прививочного паспорта Covid-19: что надо знать  (49)
Коронавирус: вакцина AstraZeneca не справляется с новым штаммом  (4)

"Соотношение цены и качества хорошее, но мы будем все интенсивнее обсуждать это. Я не исключаю, что по мере изменения динамики, могут вернуться дискуссии о конкретных средствах", – сказал министр, заметив, что пока особых перемен не будет.

"Самое свежее решение – маски должны остаться до сценария A", – прибавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ученые ответили на вопрос, сколько еще может длиться карантин (60)

Сколько еще будет длиться карантин в Литве ? Эта мысль...

Главный эпидемиолог Литвы: британский штамм могли привезти в Литву еще в ноябре (11)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...

TOP новостей

Премьер: Литва не будет использовать российскую вакцину "Спутник V" (255)

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва...

"Весна" в экономике Литвы откладывается: карантин может вызвать рецессию (20)

2021 год может привести к большему числу вызовов, чем...

В Литве мнения о российской вакцине разделились: предлагают думать не только о политике (37)

Спецпредставитель ВОЗ в Европейском региона и бывший...

Опрос: в Литве первые - консерваторы, вторые - "крестьяне", отрыв растет (20)

Правящие в Литве консерваторы сохраняют твердые...

Премьер-министр Литвы: могу заверить, что с понедельника начнут предоставлять некоторые услуги (23)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...