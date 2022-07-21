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Для управления растущей заболеваемостью коронавирусом достаточно имеющихся средств, заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Andrius Ufartas

"С повышающейся заболеваемостью можно справиться теми средствами, которые у нас есть", - в четверг сказал BNS министр. Он призвал жителей не тревожиться, а быть бдительными.

"Мы бдительны, сосредоточены, анализируем ситуацию и подготовили ящик с инструментами, которые можно применить при необходимости. На сегодняшний день я не вижу, что нужно что-то делать дополнительно к тому, что делается сейчас", - заявил А. Дулькис.

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Он призвал тех, кто заболел, постараться не заразить других. Также министр оценил количество человек в больницах и реанимации как нормальное.

С начала июня в Литве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Однако пока это не отразилось на загруженности медицинских учреждений.

В больницах на сегодняшний день находятся 114 пациентов с коронавирусом, из них 8 - в реанимации.

А. Дулькис отметил, что осенью не планируется никаких ограничений, однако идет подготовка к тестированию, например, в образовательных учреждениях. Он отметил, что не видит необходимости в возобновлении работы мобильных пунктов тестирования.

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