"Сегодня мы уже точно можем сказать, что судя по цифрам, мы преодолели пик", – заявил Дулькис журналистам в правительстве в понедельник.

По его словам, об этом свидетельствует общая тенденция заражений и заболевания COVID-19.

"Несмотря на то, что общее количество госпитализаций растет или смертность все еще достаточно высока, это будет длится еще 10-14 дней, но когда мы смотрим на ускорение пандемии, процент положительных тестов от общего числа, ускорение пандемии в отдельных муниципалитетах, мы можем четко видеть тенденцию к снижению. Ситуация в реанимациях стабильная", - сказал министр.

По его словам, все эти признаки говорят о движении ситуации к улучшению.

"Ну, будем надеяться, что других мутаций не будет", — добавил Дулькис.

По данным Департамента статистики, за последние сутки в стране выявлено 4800 новых случаев заболевания COVID-19, 15 человек скончались.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1262 пациента с COVID-19, 96 из которых находятся в реанимации.