"Если говорить о трансгендерах, то мы должны вернуться к делу Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 2007 года "Л. против Литвы", его Литва проиграла, и до сих пор не регламентировала проблемы трансгендеров. (...) В правительственном формате Министерство юстиции планирует за этот срок полномочий подготовить проект, и мне бы хотелось верить в то, что Сейм, наконец, примет изменения к законам, которые позволят обеспечить права тех людей, которые существуют в нашем обществе, и перед которыми у нас также есть обязательства", – сказала в интервью BNS министр.
Она акцентировала, что в данный момент эти люди, стремящиеся сменить пол и написание имени в документах, вынуждены делать это в судебном порядке.
Министр обещает, что в период ее руководства Министерством юстиции приоритетом будет и реализация прочих решений ЕСПЧ.
"Со стороны Министерства юстиции я бы хотела видеть исполнение решений ЕСПЧ как один из приоритетов. Там, где есть четкие вехи и направления, мы должны подготовить все проекты, пытаться аргументировать в Сейме, чтобы он взял на себя обязанность привести в порядок регламентацию, чтобы она соответствовала как практике ЕПЧ, так и тем направлениям, которые нам диктует наша национальная юриспруденция", – сказала она.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей (118)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время...
Коронавирус в Литве: 1032 новых случая COVID-19, 29 человек умерли (12)
За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1032 новых...
В Литве рассматривают возможность открытия части бизнеса: начнут с малого (1)
В Литве сокращается число больных коронавирусом,...
Министр юстиции надеется в этом году представить Сейму закон о нацменьшинствах (11)
Литовский министр юстиции Эвелина Доброльска надеется...
Метеорологи прогнозируют холодный февраль, будет ли в этом году раняя весна?
Мы все слышали народные приметы, которые касаются...