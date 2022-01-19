Глава Минобороны: военные РФ в Беларуси создают прямую угрозу Литве

Москва заявляет, что российские войска были переброшены в Беларусь для проведения учений в феврале. Между тем на Западе сохраняются опасения по поводу возможного вторжения России в соседнюю Украину.
"В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", — написал Анушаускас в социальной сети Facebook.
По сообщениям Москвы, ракетные комплексы С-400 будут развернуты в Беларуси в ходе учений по "предотвращению внешней агрессии".
Россия не раскрывает число военнослужащих, принимающих участие в учениях, о которых авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко объявил ранее на этой неделе. По заявлению Минска, учения готовятся из-за растущей военной угрозы со стороны соседних Украины и Польши.
Анушаускас отметил, что в среду он встретится с послами девяти стран НАТО, "которые активно способствуют укреплению безопасности Литвы".
"Мы обсудим ситуацию с безопасностью и представим действия Литвы", - сказал министр.
В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также число инструкторов в украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.
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