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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в среду, что прибытие российских военных в Беларусь представляет еще большую непосредственную угрозу для Литвы.
Глава Минобороны: военные РФ в Беларуси создают прямую угрозу Литве
© DELFI/ V. Saldžiūno nuotr.

Москва заявляет, что российские войска были переброшены в Беларусь для проведения учений в феврале. Между тем на Западе сохраняются опасения по поводу возможного вторжения России в соседнюю Украину.

"В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", — написал Анушаускас в социальной сети Facebook.

Глава Минобороны: военные РФ в Беларуси создают прямую угрозу Литве
© DELFI / Andrius Ufartas
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По сообщениям Москвы, ракетные комплексы С-400 будут развернуты в Беларуси в ходе учений по "предотвращению внешней агрессии".

Россия не раскрывает число военнослужащих, принимающих участие в учениях, о которых авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко объявил ранее на этой неделе. По заявлению Минска, учения готовятся из-за растущей военной угрозы со стороны соседних Украины и Польши.

Анушаускас отметил, что в среду он встретится с послами девяти стран НАТО, "которые активно способствуют укреплению безопасности Литвы".

"Мы обсудим ситуацию с безопасностью и представим действия Литвы", - сказал министр.

В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также число инструкторов в украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.

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