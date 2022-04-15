Об этом ранее на этой неделе сообщил Департамент госбезопасности (ДГБ).

"Наша контрразведка фиксирует множество случаев, когда литовцев, направляющиеся в эту страну или направляющихся в Россию, в настоящее время пытаются завербовать и получить дополнительную информацию, очень подробно расспрашивая о том, что мы, если бы это происходило в Литве, сочли шпионажем", — сказал Анушаускас журналистам в пятницу.

По его словам, к таким действиям спецслужбы России и Беларуси были вынуждены прибегнуть, так как их возможности действовать на территории Литвы сократились.

По его словам, перед поездкой в ​​Россию или Беларусь литовцам следует оценить упомянутый риск.

Командующий Вооруженными силами, генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис заявил, что для того, чтобы отправиться в вышеупомянутые государства, военнослужащие должны получить разрешение армии.

Он сказал, что в настоящий момент потенциальной мишенью российской и белорусской разведки могут стать обычные граждане Литвы.

В четверг Беларусь объявила, что граждане Латвии и Литвы смогут въезжать в Беларусь без визы с 15 апреля по 15 мая.

На этой неделе литовская разведка предупредила, что рост напряженности в связи с войной России в Украине увеличил риски для поездок литовцев в Россию и Беларусь. По данным ДГБ, спецслужбы этих стран предпринимают более активные действия по вербовке литовских граждан, прибывающих в эти страны.