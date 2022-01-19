aA
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает союзников по НАТО расширить помощь Литве, усилив присутствие в составе международного батальона НАТО, на море и в миссии по патрулированию воздушного пространства.
JAV karinis naikintuvas F-16
JAV karinis naikintuvas F-16
© Zuma Press / Scanpix

По сообщению Министерства обороны, в среду министр Арвидас Анушаускас обсудил ситуацию с безопасностью и возможные дополнительные меры по укреплению обороны региона с послами девяти стран НАТО, в том числе с дипломатами США, Германии, Франции и Великобритании.

По словам министра, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе Литва принимает дополнительные меры по укреплению безопасности страны на национальном уровне, но присутствие союзников остается существенным гарантом безопасности страны и региона.

Статьи по теме:
США опасаются размещения ядерных сил России в Беларуси  (2)
Глава Минобороны: военные РФ в Беларуси создают прямую угрозу Литве  (33)

"Сдерживание со стороны НАТО и оборона очень важны. Мы благодарны союзникам за поддержку — их вклад в нашу безопасность огромен. В настоящее время мы предлагаем союзникам рассмотреть возможность расширения нынешних мер помощи", — сказал после встречи Анушаускас.

Он назвал приоритетные направления, в которых поддержка союзников наиболее важна. Одним из них является дислоцирование ротационных сил обороны. Министр поблагодарил Данию, которая в январе приняла решение усилить миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, направив четыре истребителя F-16, а также дислоцировав в Балтийском море фрегат с экипажем из 160 военных.

Министр встретился с послами Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов и Норвегии, которые дислоцируют свои войска в Литве в составе боевой группы Батальона передового базирования НАТО, а также с послами США, Великобритании, Франции и Дании.

Особое внимание безопасности в регионе уделяется в связи с опасениями Запада по поводу концентрации российских войск у границ Украины. Запад обвиняет Москву в планировании вторжения в соседнюю страну этой зимой, РФ дислоцировала до 100 тыс. своих военных на границе с Украиной.

Москва утверждает, что маневры военных являются ответом на растущее вмешательство НАТО в зону ее влияния. Россия также категорически требует, чтобы Западный военный альянс не расширялся за свои нынешние пределы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ЕС с Украиной в одной лодке: слушания в Европарламенте о требованиях РФ (13)

Готова ли Россия атаковать Украину, что быстрее...

Великобритания поставит Украине оборонительное вооружение NYT: Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Украины (5)

Великобритания поставит Украине легкое...

Минобороны: Дания дополнительно дислоцирует в Литве истребители, военный фрегат (3)

В Литве усиливаются военные силы НАТО - в страну будут...

TOP новостей

Эпидемиолог: худшее ждет впереди, тяжелым будет весь месяц

Директор Вильнюсского департамента Национального...

Глава сети Norfa сказал, что сделал бы в первую очередь, если бы Литва снизила НДС на продукты (12)

В Польше с февраля упраздняют НДС на продукты питания....

Коронавирус в Литве: 6234 новых случая и 9 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6234 новых...

Глава Минздрава: количество случаев заболевания будет расти

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что...

Замечание профессора: а где на 13 января были сторонники консерваторов, либералов и Партии свободы? (11)

После церемонии 13 января, на которой освистали...