По сообщению Министерства обороны, в среду министр Арвидас Анушаускас обсудил ситуацию с безопасностью и возможные дополнительные меры по укреплению обороны региона с послами девяти стран НАТО, в том числе с дипломатами США, Германии, Франции и Великобритании.

По словам министра, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе Литва принимает дополнительные меры по укреплению безопасности страны на национальном уровне, но присутствие союзников остается существенным гарантом безопасности страны и региона.

"Сдерживание со стороны НАТО и оборона очень важны. Мы благодарны союзникам за поддержку — их вклад в нашу безопасность огромен. В настоящее время мы предлагаем союзникам рассмотреть возможность расширения нынешних мер помощи", — сказал после встречи Анушаускас.

Он назвал приоритетные направления, в которых поддержка союзников наиболее важна. Одним из них является дислоцирование ротационных сил обороны. Министр поблагодарил Данию, которая в январе приняла решение усилить миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, направив четыре истребителя F-16, а также дислоцировав в Балтийском море фрегат с экипажем из 160 военных.

Министр встретился с послами Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов и Норвегии, которые дислоцируют свои войска в Литве в составе боевой группы Батальона передового базирования НАТО, а также с послами США, Великобритании, Франции и Дании.

Особое внимание безопасности в регионе уделяется в связи с опасениями Запада по поводу концентрации российских войск у границ Украины. Запад обвиняет Москву в планировании вторжения в соседнюю страну этой зимой, РФ дислоцировала до 100 тыс. своих военных на границе с Украиной.

Москва утверждает, что маневры военных являются ответом на растущее вмешательство НАТО в зону ее влияния. Россия также категорически требует, чтобы Западный военный альянс не расширялся за свои нынешние пределы.