"Мы благодарны нашим стратегическим союзникам, британцам, за их весомый вклад в оборону и безопасность Литвы. Присутствие Великобритании в Балтийском регионе имеет сильный элемент сдерживания, который необходимо продолжать усиливать", - сказал министр А. Анушаускас.
Литва и Великобритания тесно сотрудничают как в двустороннем, так и в многосторонних форматах – НАТО, Северных стран. Одним из них является возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (англ. Joint Expeditionary Force, JEF), в которые свои силы направляют десять европейских стран, включая Литву.
В прошлом году, когда ситуация с безопасностью в регионе изменилась, Великобритания направила в Литву группу своих солдат разведки и наблюдения, а на авиабазу Военно-воздушных сил Литвы в Шауляе – вертолеты CH-47 и AH-64.
Кроме того, реагируя на ситуацию в Украине, в мае прошлого года Великобритания дислоцировала Постоянный штаб объединенных сил (англ. The Standing Joint Force HQ, SJFHQ) в странах Балтии. В течение месяца командование проводило учения, в ходе которых проверялись и укреплялись каналы связи, чтобы оперативно и слаженно реагировать на возникающие угрозы и гибридные действия в регионе Балтийского моря.
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