Глава Минобороны: первый парк мер контрмобильности откроется в конце августа

„В начале сентября в двух местах начнутся процессы постоянной фортификации. Это будет установка бродовых укреплений и укрепление некоторых мостов“, - сказал Л. Кащюнас, не назвав конкретных мест.

Однако министр подчеркнул, что в двух местах потребуется постоянная фортификация.

По его словам, парки мер контрмобильности будут заполнены четырьмя основными мерами: „зубами дракона“, сборными „ежами“, „испанскими лошадьми“, дорожными заграждениями. Парки планируется создавать в приграничных районах.

„Наконец, в конце августа в Пабраде состоится открытие одного из парков контрмобильности. Всего таких парков будет 27. Они будут создаваться практически каждую неделю“, - сообщил журналистам Л. Кащюнас на пресс-конференции в понедельник.

„Мы не будем вдаваться в подробности о том, что это за места, но некоторые из них находятся недалеко от Калининграда, некоторые – рядом с Беларусью“, - сказал он.

Установка резервных преград на дорогах и предмостьях

По словам заместителя министра коммуникаций и транспорта Агне Вайцюкявичюте, в ближайшее время на дорогах государственного значения и подступах к мостам планируется установить резервные преграды. Также 9 мостов будут оборудованы специальными конструкциями для возможного крепления взрывчатых материалов.