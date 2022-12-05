Глава Минобороны Литвы: Украине переданы две отремонтированные гаубицы

"В Украину доставлены две отремонтированные в Литве гаубицы PzH2000", - сообщил в субботу в Facebook министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Всего в Украину уже возвращено шесть самоходных гаубиц. Вместе с боеприпасами", - добавил министр.

По словам Анушаускаса, в Украину были доставлены гаубицы, отремонтированные на предприятии немецкого капитала, расположенном в Литве.

Министерство обороны сообщило, что гаубицы, переданные стране в условиях российской военной агрессии, прибыли в Украину в субботу.

По данным министерства, ремонт поврежденных в боях гаубиц в Литве будет продолжен.

Эти гаубицы и их программное обеспечение были переданы Украине Германией и Нидерландами. Литва выделила почти 2 млн евро на ремонт гаубиц и интеграцию программного обеспечения в матрицу боеприпасов.

Военная поддержка, оказываемая системой обороны Литвы Украине, на сегодняшний день включает в себя различное вооружение, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, военную подготовку и всю другую поддержку, которая предоставляется с учетом выраженных потребностей Украины.