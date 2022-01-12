Глава Минобороны Литвы обсудит с коллегами по ЕС поддержку Украины

Министры обсудят актуальные вопросы безопасности и обороны, а также решения, необходимые в связи с ухудшением ситуации в сфере европейской безопасности, в особенности с учетом концентрации на украинской границе десятков тысяч российских военных.
Большое внимание будет уделяться поддержке Украины со стороны ЕС, вопросам укрепления военного сектора этой страны, сообщило министерство.
Страны Запада обеспокоены концентрацией российских вооруженных сил на границе с Украиной и обвиняют Москву в планах вторжения в страну этой зимой.
В Бресте также планируются дискуссии министров с генеральным секретарем НАТО и заместителем генсекретаря ООН о влиянии частных военных компаний, особенно российских, на эффективность военных миссий и операций как в Африке, так и в Восточной Украине.
Министры обороны проведут общую сессию с министрами по иностранным делам стран ЕС, обсудят содержание готовящегося Стратегического компаса сообщества.
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