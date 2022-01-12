aA
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас примет участие в неформальной встрече глав оборонных ведомств ЕС во Франции, в городе Бресте.
Глава Минобороны Литвы обсудит с коллегами по ЕС поддержку Украины
© DELFI / Andrius Ufartas

Министры обсудят актуальные вопросы безопасности и обороны, а также решения, необходимые в связи с ухудшением ситуации в сфере европейской безопасности, в особенности с учетом концентрации на украинской границе десятков тысяч российских военных.

Большое внимание будет уделяться поддержке Украины со стороны ЕС, вопросам укрепления военного сектора этой страны, сообщило министерство.

Статьи по теме:
Россия и США не договорились по вопросу о нерасширении НАТО  (54)
Поддержка Украины в оборонной сфере со стороны Литвы увеличится  (8)

Страны Запада обеспокоены концентрацией российских вооруженных сил на границе с Украиной и обвиняют Москву в планах вторжения в страну этой зимой.

В Бресте также планируются дискуссии министров с генеральным секретарем НАТО и заместителем генсекретаря ООН о влиянии частных военных компаний, особенно российских, на эффективность военных миссий и операций как в Африке, так и в Восточной Украине.

Министры обороны проведут общую сессию с министрами по иностранным делам стран ЕС, обсудят содержание готовящегося Стратегического компаса сообщества.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Небывалый скачок заболеваемости в Литве: 4635 новых случаев коронавируса, 6 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 4635 новых...

Конфликт между Литвой и Китаем отражается на торговле: возможно, разрешен экспорт только необходимых товаров (5)

Китай наказывает Литву , не принимая те товары, замену...

Фиаско министра охраны окружающей среды: парламент не принял поправки к закону о налоге на авто

Парламент Литвы 12 января не принял к рассмотрению...

В Польше решили cнижать цены на топливо, газ, продукты питания и удобрения (3)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о...

В ночь на субботу нельзя будет скачать "паспорт возможностей" и европейский ковид-сертификат

Центр реестра информирует, что в связи с обновлением...