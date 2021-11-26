Глава Минобороны Литвы обращает внимание ЕС на концентрацию сил РФ у границ Украины

В пятницу министр обороны Литвы встретился с председателем Военного комитета ЕС, генералом Клаудио Грациано, сообщает Министерство бороны. В ходе беседы обсуждалось необычное сосредоточение российских войск на границе с Украиной.
"Мы должны проявлять активность, а не становиться пассивными наблюдателями, когда Россия осуществляет необычную концентрацию военного потенциала на границах Украины, потому что уступающая и отступающая позиция не снимает напряженности и беспокойства. Ситуация осложняется российской дезинформацией и психологическими операциями против Украины. Наша поддержка может укрепить общую политику сдерживания России", - сказал министр.
По словам министра, ЕС должен поддержать решимость Украины реформировать оборонный сектор, и эта поддержка повлияет на безопасность и стабильность не только Украины, но и ЕС в целом.
На встрече министр также поблагодарил генерала за поддержку Агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex на границе Литвы с Беларусью и подчеркнул, что необходимая координация национальных усилий и усилий ЕС является эффективным инструментом в борьбе с нелегальной миграцией.
По словам А. Анушаускаса, если ЕС хочет быть важным геополитическим игроком, все страны ЕС должны тратить на оборону более 2% от ВВП.
"Европа будет сильной не декларациями, а созданием реальных мощностей", - сказал А. Анушаускас.
К. Грациано в Литве также встретился с командующим Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенантом Валдемарасом Рупшисом, членами Комитета Сейма по национальной безопасности и обороны и спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.
Планируется, что генерал также посетит заставы на границе Литвы с Беларусью, встретится с сотрудниками Государственной пограничной службы и солдатами, помогающими им.
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