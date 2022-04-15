Глава Минобороны Литвы о "Москве": РФ лишилась крупной мощности в Черном море

"Россия потеряла крупнейший военный потенциал своего Черноморского флота. (Его значение) чрезвычайно. Представьте: 64 ракетные установки ПВО, которые можно было бы использовать на дистанции в сотни километров", — заявил в пятницу журналистам Анушаускас.

Он сказать, что не хочет прогнозировать, какой может быть реакция России на потерю.

"Пусть Россия сама решает, как она хочет ответить: может быть, она запретит курение на кораблях, может быть, такой ответ будет, а может запустит крылатые ракеты на какой-то гражданской объект, что для них привычно. Я не буду этого прогнозировать", — сказал министр.

Rusijos jūrų laivyno kreiseris Maskva. George Chernilevsky/Wikipedia nuotr.

Минобороны России заявило, что в среду при буксировке флагманского крейсера Черноморского флота "Москва", принимавшего участие в войне Москвы против Украины, в порт назначения "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость". "В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорилось в пресс-релизе Минобороны.

Между тем, Сергей Братчук, представитель Военной администрации украинского портового города Одессы, заявил, что в судно попала украинская крылатая ракета комплекса "Нептун".