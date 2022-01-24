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Направляемые в Беларусь стотысячные российские войска представляют угрозу для Литвы, поэтому НАТО будет реагировать на ситуацию, присылая соответствующие мощности, говорит литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Arvydas Anušauskas susitiko su NATO Generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu
Arvydas Anušauskas susitiko su NATO Generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu
© NATO

"Речь о дополнительных мощностях идет, все в структуре НАТО планируется, определенные планы и время реакции предусмотрены и для Литвы. Но все меняется в зависимости от оценки ситуации в нашем регионе. Вы сами понимаете, что любое изменение ситуации в районе украинской границы, любое, даже самый небольшой конфликт, разумеется, аккумулирует серьезную реакцию и мощности НАТО в нашем регионе", - сказал Анушаускас в понедельник журналистам.

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Министр вместе с другими членами правительства в понедельник поселил Департамент госбезопасности, где ознакомился с ситуацией с безопасностью в регионе. Он сказал, что сейчас Россия перебросила в Беларусь втрое больше вооруженных сил, чем во время учений "Запад" осенью, и это "в корне меняет ситуацию в регионе". Тогда в учениях участвовало около 200 тыс. военнослужащих.

"Эти силы, которые сейчас отправляются, втрое-вчетверо больше; мы здесь, в Литве, в разных форматах обсуждаем ситуацию, какая складывается, каким может быть реагирование, какие у нас планы", - сказал Анушаускас.

По его словам, Литва рассматривает свои возможности реагировать на это вместе с партнерами по НАТО, однако какой точно будет реакция, зависит от типа размещаемых Россией сил.

"Никто не может сказать (будет ли война - BNS), я думаю, в данном случае решения принимает все же Кремль, потому что инициатива на их стороне. Ни одно государство Восточной Европы, которое стало членом НАТО, не угрожало и не угрожает соседним государствам. Честно говоря, Россия, напротив, наращивает военное присутствие в нашем регионе", - сказал он.

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