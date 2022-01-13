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Безопасность Европы неотделима от безопасности Украины, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

В настоящее время министр находится на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза во Франции, где обсуждают решения, которые необходимо принять в связи с ситуацией на границах Украины.

"Европейская безопасность не может быть отделена от безопасности в Украине", — цитируется в сообщении слова Анушаускаса.

По сообщению министерства, на встрече обсуждались вопросы поддержки Украине со стороны ЕС и укрепления ее военного сектора, поскольку на следующей министерской встрече в марте будет принято решение о создании в Украине военной миссии ЕС, которую инициирует Литва.

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"Учебно-консультативная военная миссия ЕС станет убедительным посланием о поддержке Украины со стороны ЕС и шансом четко показать, что ЕС может действовать надежно действовать в сфере безопасности", — сказал Анушаускас.

Министры обороны ЕС во Франции также общались с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями Организации Объединенных Наций, чтобы обсудить частные военные компании и их влияние на военные операции ЕС в Африке и на востоке Украины.

Министры призвали Мали воздержаться от сотрудничества с российской компанией наемников Wagner.

В числе прочего планируется совместное рабочее совещание министров обороны с министрами иностранных дел ЕС. Оно будет посвящено для обсуждения содержания Стратегического компаса ЕС.

По словам Анушаускаса, в этом стратегическом документе должны быть определены угрозы, исходящие от действий России, противоречащие международному праву, и четко сформулирована приверженность ЕС расширению сотрудничества с НАТО, США и другими союзниками по НАТО.

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