Об этом он сказал в пятницу на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в Вильнюсе.

"Синхронизация (закупок— BNS) не так проста. Мы пытаемся синхронизировать закупку аварийно-спасательных пожарных систем со странами Балтии. Конечно, мы говорили с министром о направлениях, где мы можем развивать наши совместные усилия, в том числе в сфере береговой обороны, думаю, мы это рассмотрим", — сказал журналистам Анушаускас.

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Между тем, Блащак заявил, что он "немного в шутку" предложил Литве приобрести польские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun.

"Оказывается, это оружие очень эффективно, его используют украинцы, оно предназначено для противовоздушной обороны", - сказал польский министр.

Он подчеркнул, что Варшава открыта для синхронизации закупок.

"Мы можем координировать закупку другого оружия, мы близкие соседи, поэтому давайте воспользуемся этим, чтобы наши вооруженные силы использовали то же или похожее оружие", — сказал Блащак.