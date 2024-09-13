Глава Минобороны ФРГ: Международное право допускает удары вглубь России

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что возможное разрешение партнеров по НАТО на применение Украиной дальнобойного оружия дальнего против целей в России подпадает под действие международного права. Об этом он заявил на встрече с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом в Берлине в пятницу, 13 сентября, передает агентство AFP. „Международное право это допускает“, - сказал Писториус , уточнив, что США и Великобритания вольны „решать так“ в отношении поставленного ими Киеву оружия.

Относительно угроз президента РФ Владимира Путина о том, что такое разрешение будет означать вступление НАТО в войну, Писториус сказал: „Угрозы Путина - это угрозы Путина. Это все, что нужно сказать. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным“. Глава Минобороны ФРГ добавил, что Путин неоднократно угрожал в последние годы с целью не дать западным странам поддержать Украину, однако это не должно повлиять на предоставление ей всего необходимого для возвращения территорий, приводит AFP слова Писториуса.